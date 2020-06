மாவட்ட செய்திகள்

மேலும் 12 பேருக்கு கொரோனா:நெல்லை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் ஒரே நாளில் 55 பேர் ‘டிஸ்சார்ஜ்’ + "||" + Corona for 12 more: 55 discharged overnight in Nellai Government Hospital

