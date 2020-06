மாவட்ட செய்திகள்

மாநகராட்சி பள்ளியில் பயிலும் 8, 9-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இணைய வழி பயிற்சி வகுப்புகலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார்

Online course for 8th and 9th grade students Collector inaugurated

