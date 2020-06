மாவட்ட செய்திகள்

வெண்ணைமலை முருகன் கோவிலில் வைகாசி விசாக திருவிழாபக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை + "||" + Vaikasi Visakha Festival at the Venugamalai Murugan Temple Devotees are not allowed

வெண்ணைமலை முருகன் கோவிலில் வைகாசி விசாக திருவிழாபக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை