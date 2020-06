மாவட்ட செய்திகள்

மாலத்தீவில் இருந்து தூத்துக்குடிக்கு கடற்படை கப்பலில் நாளை 700 இந்தியர்கள் வருகை கொரோனா பரிசோதனைக்கு ஏற்பாடு + "||" + From the Maldives to Thoothukudi In the Navy Ship 700 Indians to visit tomorrow

