மாவட்ட செய்திகள்

தகவல் தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் மூலம்தமிழக அரசின் சாதனைகளை பொதுமக்களிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் + "||" + The achievements of the Government of Tamil Nadu should be taken to the public

தகவல் தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் மூலம்தமிழக அரசின் சாதனைகளை பொதுமக்களிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும்