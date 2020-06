மாவட்ட செய்திகள்

‘நிசர்கா’ புயல் பாதித்த ராய்காட் மாவட்டத்துக்கு முதல்கட்டமாக ரூ.100 கோடி நிவாரணம் நேரில் பார்வையிட்ட - உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு + "||" + Nisarga affected by the storm To Raigad district Visited in person Uthav Thackeray announces

‘நிசர்கா’ புயல் பாதித்த ராய்காட் மாவட்டத்துக்கு முதல்கட்டமாக ரூ.100 கோடி நிவாரணம் நேரில் பார்வையிட்ட - உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு