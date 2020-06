மாவட்ட செய்திகள்

தேனி கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு பூங்கொத்துடன் மனு கொடுக்க வந்த பந்தல் அமைப்பாளர்கள் + "||" + With bouquet To petition the Pandal Organizers

தேனி கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு பூங்கொத்துடன் மனு கொடுக்க வந்த பந்தல் அமைப்பாளர்கள்