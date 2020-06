மாவட்ட செய்திகள்

நுண்ணீர் பாசன திட்டத்தின் மூலம்விவசாயிகள் மானியத்தில் சொட்டுநீர் பாசனம் அமைக்கலாம்கலெக்டர் சாந்தா தகவல் + "||" + Through the Micro Irrigation Project Farmers can set up a drip irrigation subsidy

