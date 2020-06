மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் சீரமைக்கப்படாத சாலையால் போக்குவரத்து நெரிசல்காற்றில் பறக்கும் புழுதியால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி + "||" + Tirunelveli Traffic jammed by uneven road Motorists suffer from the dust in the air

நெல்லையில் சீரமைக்கப்படாத சாலையால் போக்குவரத்து நெரிசல்காற்றில் பறக்கும் புழுதியால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி