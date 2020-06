மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில்கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்ற 84 பேர் டிஸ்சார்ஜ் + "||" + At the Salem Government Hospital 84 people discharged to Corona for treatment

