மாவட்ட செய்திகள்

திருமணம், காதணி விழா ஊர்வலம் நடைபெறாததால்நாட்டிய குதிரை வளர்ப்பவர்கள் வருமானம் இழந்து தவிப்பு + "||" + Since there is no marriage and earring procession Dangerous horse breeders lose income

திருமணம், காதணி விழா ஊர்வலம் நடைபெறாததால்நாட்டிய குதிரை வளர்ப்பவர்கள் வருமானம் இழந்து தவிப்பு