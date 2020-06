மாவட்ட செய்திகள்

வழிபாட்டு தலங்களில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி: மதத்தலைவர்களுடன் போலீசார் ஆலோசனை + "||" + Admission of pilgrims to places of worship: Police consultation with religious leaders

வழிபாட்டு தலங்களில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி: மதத்தலைவர்களுடன் போலீசார் ஆலோசனை