மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் உயிரிழந்தவரின் உடலை அடக்கம் செய்வதில் அலட்சியம்: விளக்கம் கேட்டு அதிகாரிகளுக்கு நோட்டீஸ் + "||" + Of the deceased by the corona Indifference to be buried: Notice to Officer Asking for Explanation

கொரோனாவால் உயிரிழந்தவரின் உடலை அடக்கம் செய்வதில் அலட்சியம்: விளக்கம் கேட்டு அதிகாரிகளுக்கு நோட்டீஸ்