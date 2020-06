மாவட்ட செய்திகள்

வெளி மாநிலங்கள், சென்னையில் இருந்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு வருபவர்கள் 7 நாட்கள் முகாமில் தங்க வைக்கப்படுவார்கள் ; கலெக்டர் தகவல் + "||" + Those who come to Krishnagiri district from outside states and chennai, stay in camp for 7 days; Collector Prabhakar Information

வெளி மாநிலங்கள், சென்னையில் இருந்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு வருபவர்கள் 7 நாட்கள் முகாமில் தங்க வைக்கப்படுவார்கள் ; கலெக்டர் தகவல்