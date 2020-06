மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர் திரும்பிய தம்பதி உள்பட மேலும் 6 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Corona for 6 more, including a couple who were returning home from Chennai

சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர் திரும்பிய தம்பதி உள்பட மேலும் 6 பேருக்கு கொரோனா