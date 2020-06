மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகர் நகராட்சி மைதான காய்கறி மார்க்கெட்டில் தனியார் கட்டணம் வசூலிக்க அனுமதி இல்லைகமிஷனர் பார்த்தசாரதி தகவல் + "||" + Virudhunagar Municipal Ground Vegetable marketing is not allowed to charge privately

