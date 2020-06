மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவின் கொடூரம் புரியாமல்திருச்சியில் முக கவசம் அணியாமல் வெளியில் செல்லும் பொதுமக்கள்சென்னையை போல் வேகமாக பரவும் அபாயம் + "||" + Without wearing a face shield in Trichy The outgoing public

கொரோனாவின் கொடூரம் புரியாமல்திருச்சியில் முக கவசம் அணியாமல் வெளியில் செல்லும் பொதுமக்கள்சென்னையை போல் வேகமாக பரவும் அபாயம்