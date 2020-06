மாவட்ட செய்திகள்

பனியன் கம்பெனி தொழிலாளர்கள் குவிந்ததால்திருச்சியில் இருந்து திருப்பூர், கரூருக்கு 10 நிமிடத்திற்கு ஒரு பஸ் இயக்கம்அரசு போக்குவரத்துக்கழகம் ஏற்பாடு

