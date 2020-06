மாவட்ட செய்திகள்

மின்துறையை தனியார்மயத்துக்கு எதிர்ப்பு ; போராட்டக்குழுவின் ஆலோசனைக் கூட்டம் + "||" + Opposition to privatization of power sector; Advisory Meeting of the Struggle Committee

மின்துறையை தனியார்மயத்துக்கு எதிர்ப்பு ; போராட்டக்குழுவின் ஆலோசனைக் கூட்டம்