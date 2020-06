மாவட்ட செய்திகள்

குமரி பள்ளிகளில் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மாணவர்கள் திரண்டனர்ஹால் டிக்கெட்டுடன் 2 முக கவசங்களும் வழங்கப்பட்டன + "||" + SSLC in Kumari schools Students rallied 2 face shields were provided along with the hall ticket

குமரி பள்ளிகளில் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மாணவர்கள் திரண்டனர்ஹால் டிக்கெட்டுடன் 2 முக கவசங்களும் வழங்கப்பட்டன