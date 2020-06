மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் தங்கும் விடுதிகளை திறக்க தடை நீட்டிப்பு ; கலெக்டர் ராமன் அறிவிப்பு + "||" + banned Extension of the lodge Open In Salem district ; Collector Raman Notice

சேலம் மாவட்டத்தில் தங்கும் விடுதிகளை திறக்க தடை நீட்டிப்பு ; கலெக்டர் ராமன் அறிவிப்பு