மாவட்ட செய்திகள்

நீர்நிலைகளில் இருந்து விவசாயிகள் வண்டல் மண் அள்ளிக் கொள்ளலாம் ; அமைச்சர் எம்.சி.சம்பத் தகவல் + "||" + Farmers can get sediment sand from the water bodies; Minister MC Sampath Information

