மாவட்ட செய்திகள்

‘மது குடிக்க பணம் கேட்டு தகராறு செய்ததால் கணவரை கொன்றேன்’ கைதான மனைவி வாக்குமூலம் + "||" + I killed my husband because of a dispute over money to drink ; Confessions of wife arrested

‘மது குடிக்க பணம் கேட்டு தகராறு செய்ததால் கணவரை கொன்றேன்’ கைதான மனைவி வாக்குமூலம்