மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டல்களில் அமர்ந்து சாப்பிட அனுமதி:சமூக இடைவெளியை கடைப்பிடித்த வாடிக்கையாளர்கள் + "||" + Permission to eat in cafes: Customers who have embraced the social gap

ஓட்டல்களில் அமர்ந்து சாப்பிட அனுமதி:சமூக இடைவெளியை கடைப்பிடித்த வாடிக்கையாளர்கள்