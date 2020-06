மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் குடோனில் பதுங்கி இருந்த இலங்கை மீனவர்கள் 7 பேர் பிடிபட்டனர் போலீசார் விசாரணை + "||" + Tuticorin Lurking in Gudon Sri Lankan fishermen 7 people were caught Police are investigating

தூத்துக்குடியில் குடோனில் பதுங்கி இருந்த இலங்கை மீனவர்கள் 7 பேர் பிடிபட்டனர் போலீசார் விசாரணை