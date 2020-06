மாவட்ட செய்திகள்

குடியிருப்பு பகுதி முழுவதும் அடைக்கப்படாது: கொரோனா தொற்று பாதித்தவரின் வீடு மட்டும் தனிமைப்படுத்தப்படும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + Only the home of the corona infected person will be isolated Health Department Information

