மாவட்ட செய்திகள்

விதிமுறைகளை பின்பற்றாததால் புதுவையில் மருந்துக்கடைக்கு சீல் + "||" + Sealed to drugstore as it does not follow the rules at puduvai

விதிமுறைகளை பின்பற்றாததால் புதுவையில் மருந்துக்கடைக்கு சீல்