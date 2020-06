மாவட்ட செய்திகள்

புதுவை பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கும் கல்லூரிகளில் பருவ தேர்வுகள் ரத்து + "||" + Cancellation of semester tests in colleges, It is run by the University of Puducherry

புதுவை பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கும் கல்லூரிகளில் பருவ தேர்வுகள் ரத்து