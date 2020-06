மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் உயிரிழந்தால் தொண்டு நிறுவனம் மூலம் உடல் தகனம் ; அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் தகவல் + "||" + In case of coronal death Body cremation by charity; Minister Mallady Krishnarao informed

கொரோனாவால் உயிரிழந்தால் தொண்டு நிறுவனம் மூலம் உடல் தகனம் ; அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் தகவல்