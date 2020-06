மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் தலா 2 முககவசம் : ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு 13½ கோடி முககவசம் வினியோகம் ; கொள்முதல் விலை நிர்ணயிக்க குழு அமைத்து அரசு உத்தரவு + "||" + 2 face mask for each person in Tamil Nadu : For ration card holders 13½ crores of face shield distribution

