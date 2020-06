மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதி மக்கள் வெளியே வந்தால் நடவடிக்கை ; அமைச்சர் எச்சரிக்கை + "||" + Action if people come out of restricted areas in Chennai; Minister warning

சென்னையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதி மக்கள் வெளியே வந்தால் நடவடிக்கை ; அமைச்சர் எச்சரிக்கை