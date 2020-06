மாவட்ட செய்திகள்

அதிகாரிகள், மருத்துவ குழுவினரின் சிறப்பான பணியால்திருச்சி மாவட்டத்தில் கொரோனா கட்டுக்குள் உள்ளதுஅமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன் பேச்சு + "||" + By the excellent work of the officers and the medical team Corona is under control in Trichy district

அதிகாரிகள், மருத்துவ குழுவினரின் சிறப்பான பணியால்திருச்சி மாவட்டத்தில் கொரோனா கட்டுக்குள் உள்ளதுஅமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன் பேச்சு