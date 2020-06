மாவட்ட செய்திகள்

திருமணமான நாளில், முதல் இரவில் மணப்பெண் கடப்பாரையால் அடித்துக்கொலை - மணமகனும் மரத்தில் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை + "||" + On the day of the wedding, Bride on the first night The slaughter of the crossbar The bridegroom commits suicide by hanging

திருமணமான நாளில், முதல் இரவில் மணப்பெண் கடப்பாரையால் அடித்துக்கொலை - மணமகனும் மரத்தில் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை