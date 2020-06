மாவட்ட செய்திகள்

மினிலாரியில் வைக்கோல் கட்டுக்குள் மறைத்து 10 கிலோ கஞ்சா கடத்த முயன்ற 4 பேர் கைது மேலும் ஒருவருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Four arrested for attempting to smuggle 10 kg of ganja

மினிலாரியில் வைக்கோல் கட்டுக்குள் மறைத்து 10 கிலோ கஞ்சா கடத்த முயன்ற 4 பேர் கைது மேலும் ஒருவருக்கு வலைவீச்சு