மாவட்ட செய்திகள்

ஆட்கொல்லி கொரோனாவுக்கு மும்பையில் ஒரே நாளில் 97 பேர் சாவு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 54 ஆயிரத்தை கடந்தது + "||" + To Corona 97 people die in a single day in Mumbai Number of victims 54 crossed the thousand

ஆட்கொல்லி கொரோனாவுக்கு மும்பையில் ஒரே நாளில் 97 பேர் சாவு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 54 ஆயிரத்தை கடந்தது