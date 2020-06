மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில்விசைப்படகு மீனவர்கள் நாளை கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்கின்றனர்முன்னேற்பாடுகள் தீவிரம் + "||" + In the Pudukkottai district Fishermen go to sea tomorrow

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில்விசைப்படகு மீனவர்கள் நாளை கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்கின்றனர்முன்னேற்பாடுகள் தீவிரம்