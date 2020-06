மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா அச்சம் காரணமாக ஓட்டல்களில் சாப்பிட ஆர்வம் காட்டாத பொதுமக்கள்

Due to corona fear The public are not interested eating in cafes

