மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் விற்பனை குறைந்தது:பறிக்காமல் மரங்களிலேயே விடப்பட்டுள்ள பலாப்பழங்கள் + "||" + JackFruits left in the trees without plucking

ஊரடங்கால் விற்பனை குறைந்தது:பறிக்காமல் மரங்களிலேயே விடப்பட்டுள்ள பலாப்பழங்கள்