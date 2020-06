மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில், குற்றவழக்குகளில் கைதாகும் நபர்களை போலீஸ் நிலையத்திற்கு பதிலாக ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைத்து செல்ல முடிவு போலீசாருக்கு கொரோனா பரவுவதை தடுக்க நடவடிக்கை + "||" + It was decided to take the arrested persons to the hospital instead of the police station

