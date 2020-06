மாவட்ட செய்திகள்

தட்சிண கன்னடாவில், எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மாணவர்களுக்கு வருகிற 15-ந்தேதி முதல் ஹால் டிக்கெட் வினியோகம்மாவட்ட கல்வித்துறை அதிகாரி தகவல் + "||" + Distribution of Hall Tickets from the 15th

தட்சிண கன்னடாவில், எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மாணவர்களுக்கு வருகிற 15-ந்தேதி முதல் ஹால் டிக்கெட் வினியோகம்மாவட்ட கல்வித்துறை அதிகாரி தகவல்