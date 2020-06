மாவட்ட செய்திகள்

தாராவியில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை 2000-ஐ தாண்டியது + "||" + The number of people affected by coronavirus in Tarawi exceeded 2000

தாராவியில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை 2000-ஐ தாண்டியது