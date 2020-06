மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கை கடுமையாக்குவது குறித்து எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே தகவல் + "||" + No decision has been made on the curfew Uthav Thackeray Information

