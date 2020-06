மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன்கார்டு வைத்துள்ள சிறுவியாபாரிகள் ரூ.50 ஆயிரம் கடன் பெறுவது எப்படி?அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ விளக்கம் + "||" + How to Get a Loan of Rs.50 Thousands Illustration by Minister Sellur Raju

ரேஷன்கார்டு வைத்துள்ள சிறுவியாபாரிகள் ரூ.50 ஆயிரம் கடன் பெறுவது எப்படி?அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ விளக்கம்