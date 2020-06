மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் இருந்து வாகனங்களில் வருபவர்கள் விழுப்புரம் மாவட்ட எல்லையில் தடுத்து நிறுத்தம்கொரோனா பரவலை தடுக்க நடவடிக்கை + "||" + Those come in vehicles from Chennai Detention at Villupuram district border

சென்னையில் இருந்து வாகனங்களில் வருபவர்கள் விழுப்புரம் மாவட்ட எல்லையில் தடுத்து நிறுத்தம்கொரோனா பரவலை தடுக்க நடவடிக்கை