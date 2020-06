மாவட்ட செய்திகள்

டெல்டா பாசனத்துக்காக கல்லணையில் இருந்து 16-ந் தேதி தண்ணீர் திறப்பு - கலெக்டர் கோவிந்தராவ் தகவல் + "||" + From the cemetery for delta irrigation Water Opening on 16th - Collector Govindarao Information

டெல்டா பாசனத்துக்காக கல்லணையில் இருந்து 16-ந் தேதி தண்ணீர் திறப்பு - கலெக்டர் கோவிந்தராவ் தகவல்