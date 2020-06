மாவட்ட செய்திகள்

அரியலூர் மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி அமைக்க இடம் தேர்வுதலைமை கொறடா ஆய்வு + "||" + In Ariyalur district Select the location to set up Government Medical College

அரியலூர் மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி அமைக்க இடம் தேர்வுதலைமை கொறடா ஆய்வு