மாவட்ட செய்திகள்

6 பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு: புதுவையில் கொரோனாவுக்கு மேலும் ஒரு முதியவர் பலி + "||" + 6 people infected: To Corona in the new And an old man killed

6 பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு: புதுவையில் கொரோனாவுக்கு மேலும் ஒரு முதியவர் பலி