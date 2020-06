மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை டவுன் பொருட்காட்சி திடலில் மாநகராட்சி வணிக வளாக பழைய கட்டிடம் இடித்து அகற்றம் + "||" + Paddy Town Exhibition The elimination of the old building demolished Corporation Business Campus

நெல்லை டவுன் பொருட்காட்சி திடலில் மாநகராட்சி வணிக வளாக பழைய கட்டிடம் இடித்து அகற்றம்