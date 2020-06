மாவட்ட செய்திகள்

நாங்குநேரி அருகே, காரில் 1¼ கிலோ கஞ்சா கடத்தல்; கேரள வாலிபர்கள் 2 பேர் கைது + "||" + Smuggling 1¼ kg of cannabis in car near Nankuneri; 2 arrested in Kerala

நாங்குநேரி அருகே, காரில் 1¼ கிலோ கஞ்சா கடத்தல்; கேரள வாலிபர்கள் 2 பேர் கைது