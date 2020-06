மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டிய அரசில் முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பதில் ஓரங்கட்டப்படுகிறதா காங்கிரஸ்? - சிவசேனா கூட்டணியில் சலசலப்பு + "||" + Is the Congress marginalized in making major decisions in the Marathi state? - Shiv Sena alliance bustling

மராட்டிய அரசில் முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பதில் ஓரங்கட்டப்படுகிறதா காங்கிரஸ்? - சிவசேனா கூட்டணியில் சலசலப்பு